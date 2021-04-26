У Швейцарії дні озера виявили стародавнє поселення, фото: swissinfo

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Ракурс

У Швейцарії при прокладанні трубопроводу в районі природної гавані виявили залишки древнього поселення. Відкриття археологів внесло правки в історію країни.

Під поверхнею озера Люцерн археологи виявили сліди прибережного села бронзової доби. Про це повідомляє Swissinfo.

Знахідка показує, що цей район був заселений людьми вже три тисячі років тому. Це на дві тисячі років раніше, ніж передбачалося до цього, заявили дослідники.

Стародавнє селище складалося з пальових будинків. Залишки поселення знайшли підводні археологи на глибині чотирьох метрів від поверхні води.

Це остаточно підтверджує теорію про те, що в минулі часи басейн озера Люцерн був відповідною територією для поселення, — йдеться в заяві кантону Люцерн.

Зазначається, що археологи довгий час шукали докази поселення, але їм заважав товстий шар бруду на дні озера. Однак робота на трубопроводі дозволила виявити близько 30 доісторичних дерев’яних паль та п’ять керамічних виробів.

Археологи дослідили знайдене дерево та кераміку і прийшли до висновку, що предмети були виготовлені у час пізньої бронзової доби, тобто близько тисячі років до нашої ери.

Ця знахідка збігається з десятою річницею від моменту, коли доісторичним пальовим домівкам на березі озера в альпійських країнах, в тому числі у Швейцарії, був привласнений статус об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Всього таких об'єктів 111, із них у Швейцарії — 56.

Нагадаємо, раніше «Ракурс» писав, що в Єгипті археологи виявили найдавнішу у світі пивоварню