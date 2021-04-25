Унікальну давньоримську зброю археологи знайшли в Іспанії. Фото: Archaeology news network

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Ракурс

В Іспанії археологи знайшли давньоримську зброю — шоломи, мечі, кинджали та цінний щит. Зброю могли використовувати під час громадянської війни в 1 ст. до нашої ери.

Її виявили в області Лібісоса, на захід від міста Альбасете, пише Archaeology news network.

Одна з найяскравіших знахідок — меч середини II ст. до нашої ери. Він був виявлений вертикально притуленим до стіни, що призвело до викривлення леза.

Також були знайдені кинджали, наконечники стріл та частина виступу двостулкового щита.

Дослідники наголосили, що римське або іберійське походження військових предметів не означає, що їх використовували тільки представники цих народів.

Нерідко зброя втрачалася на поле бою, а потім використовувалася противником.

Фактично в середині 2 ст. до нашої ери по самому артефакту неможливо визначити, чи використовувався він в останній раз іберійцем проти Риму, іберійцем в союзі з Римом або римським легіонером, — пояснили вчені.

Нагадаємо, на Тернопільщині нещодавно у полі біля одного із сіл виявили кам’яну гробницю віком приблизно 5 тис. років.