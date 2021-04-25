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Ракурс
Уникальное древнеримское оружие археологи нашли в Испании. Фото: Archaeology news network

Уникальное древнеримское оружие археологи нашли в Испании (ФОТО)

25 апр 2021, 14:57
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В Испании археологи нашли древнеримское оружие — шлемы, мечи, кинжалы и ценный щит. Оружие могло использоваться во время гражданской войны в 1 в. до нашей эры.

Его обнаружили в области Либисоса, к западу от города Альбасете, пишет Archaeology news network.

Одна из самых ярких находок — меч середины II в. до нашей эры. Он был обнаружен вертикально прислоненным к стене, что привело к искривлению лезвия.

Также были найдены кинжалы, наконечники стрел и часть выступа двустворчатого щита.

Исследователи подчеркнули, что римское или иберийское происхождение военных предметов не означает, что их использовали только представители этих народов.

Нередко оружие терялось на поле боя, а потом использовалось противником.

Фактически в середине 2 в. до нашей эры по самому артефакту невозможно определить, использовался ли он в последний раз сопротивлявшимся иберийцем против Рима, иберийцем в союзе с Римом или римским легионером, — объяснили ученые.


Напомним, на Тернопольщине недавно в поле возле одного из сел обнаружили каменную гробницу возрастом около 5 тыс. лет.

Источник: Ракурс


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