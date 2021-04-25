Каким будет карантин на пасхальные праздники, рассказал Шмыгаль. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n153758-kakim-budet-karantin-na-pashalnye-prazdniki-rasskazal-shmygal.html

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Пасху в 2021 году украинцы будут праздновать в условиях карантина. В то же время Кабинет министров не будет менять модель адаптивного карантина на майские праздники.

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил вопросы соблюдения карантина с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Мы ценим и благодарим ее членов за понимание и содействие в противодействии распространению коронавируса, — сказал он.

Премьер-министр призвал украинцев проявить ответственность, осторожность и избегать массовых скоплений на праздники.

Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку она демонстрирует свою действенность: на этой неделе из «красной зоны» уже вышли Черновицкая и Одесская области, где стабилизировалась динамика заболеваемости. На следующей неделе к ним могут присоединиться еще несколько областей, — сообщил Шмыгаль.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху, которую вскоре будут отмечать.