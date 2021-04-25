Яким буде карантин на великодні свята, розповів Шмигаль. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n153758-yakym-bude-karantyn-na-velykodni-svyata-rozpoviv-shmygal.html

Ракурс

Великдень у 2021 році українці святкуватимуть в умовах карантину. Водночас Кабінет міністрів не змінюватиме моделі адаптивного карантину на травневі свята.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив питання дотримання карантинних обмежень з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Ми цінуємо та дякуємо її членам за розуміння й сприяння у протидії поширенню коронавірусу, — сказав він.

Прем'єр-міністр закликав українців проявити відповідальність, обачність і уникати масових скупчень на свята.

Уряд не буде на травневі свята змінювати модель адаптивного карантину, оскільки він демонструє свою дієвість: цього тижня з «червоної» зони вже вийшли Чернівецька та Одеська області, де стабілізувалася динаміка захворюваності. Наступного тижня до них можуть приєднатися ще кілька областей, — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що не планують запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень, який невдовзі відзначатимуть.