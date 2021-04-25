Як працюватимуть храми на Великдень, розповів Епіфаній. Фото: Главком

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Як працюватимуть храми на Великдень, цікавляться українці перед святами. Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії.

Зокрема планується масове освячення пасок на хлібокомбінатах. Про це Епіфаній розповів в інтерв’ю виданню «Радіо Свобода».

Є цілі мережі магазинів, які звертаються до нас. Навіть у Києві ми делегуємо священнослужителів, які впродовж цих днів звершують освячення пасок і різних страв, — зазначив він.

Також на Великдень усі охочі зможуть піти до церкви, але за умов дотримання дистанції та використовуючи захисні маски.

Храми будуть відчинені. І на вулиці, наскільки мені відомо з рішення МОЗ, і є заяви МОЗ про те, що не буде таких жорстких обмежень. Богослужіння будуть звершуватися. Але зараз ми бачимо, що центральна влада передала фактично повноваження на місця. І кожна громада на місці, чи це обласний центр, чи це ОТГ, ухвалюють рішення, залежно від того, в якій зоні вони перебувають. Якщо це «червона» зона, коли хвороба інтенсивно розвивається, то, звичайно, обмеження посилюються, — сказав очільник ПЦУ.

Нагадаємо, коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися, проте Міністерство охорони здоров’я не планує запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень, який невдовзі відзначатимуть.