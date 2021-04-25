Секрет мерехтіння блискавок розкрили вчені. Фото: 12 канал

https://racurs.ua/ua/n153751-sekret-merehtinnya-blyskavok-rozkryly-vcheni.html

Ракурс

Чому блискавки мерехтять і розгалужуються, з’ясували дослідники.

Вчені проаналізували зображення, які вдалося зняти камерою зі сповільненим рухом, і з’ясували, чому удари блискавки роздвоюються та іноді утворюють структури, які людське око інтерпретує як мерехтіння. Про це повідомляє SciTechDaily.

Дослідники використовували надшвидкісні цифрові відеокамери для запису понад 200 висхідних спалахів під час літніх гроз в Сан-Паулу (Бразилія) і Рапід-Сіті (Південна Дакота, США).

Записані ними висхідні спалахи були викликані позитивно зарядженими розрядами блискавки, які трапляються набагато частіше, як описано тією ж дослідницькою групою в попередньому дослідженні.

Висхідна блискавка виникає на вершині вежі або від блискавковідводу на хмарочосі, наприклад, коли електричне поле шторму порушується розрядом хмари на землю на відстані до 60 км. Перевага запису зображень висхідної блискавки полягає в тому, що вони дозволяють нам побачити всю траєкторію цих позитивних розрядів від землі до нижньої межі хмар, — розповіли вчені.

Дослідники виявили, що на кінчику позитивного лідерного розряду іноді утворюється розряд малої яскравості зі структурою, що нагадує кисть.

Коли висхідний спалах успішно розгалужується, то він може змінювати напрямок вліво або вправо. Коли розгалуження не відбувається, то коронна щітка створює дуже короткі сегменти, такі ж яскраві, як розряд-лідер.

За словами вчених, мерехтіння — це повторювані невдалі спроби запустити гілку. Крім цього, мерехтіння може пояснити частоту множинних розрядів блискавок. Вчені мають намір провести додаткові дослідження, щоб довести цю теорію.

Нагадаємо, розрахунки американських і британських учених свідчать, що удари блискавок могли забезпечити достатню кількість необхідних сполук фосфору для підтримки першого життя на Землі.