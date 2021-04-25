Секрет мерцания молний раскрыли ученые. Фото: 12 канал

https://racurs.ua/n153751-sekret-mercaniya-molniy-raskryli-uchenye.html

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Почему молнии мерцают и ветвятся, выяснили исследователи.

Ученые проанализировали изображения, которые удалось снять камерой со сверхзамедленным движением, и выяснили, почему удары молнии раздваиваются и иногда образуют светящиеся структуры, которые человеческий глаз интерпретирует как мерцание. Об этом сообщает SciTechDaily.

Исследователи использовали сверхскоростные цифровые видеокамеры для записи больше 200 восходящих вспышек во время летних гроз в Сан-Паулу (Бразилия) и Рапид-Сити (Южная Дакота, США).

Записанные ими восходящие вспышки были вызваны положительно заряженными разрядами молнии, которые встречаются гораздо чаще, как описано той же исследовательской группой в предыдущем исследовании.

Восходящая молния возникает на вершине башни или от молниеотвода на небоскребе, например, когда электрическое поле шторма нарушается разрядом облака на землю на расстоянии до 60 км. Преимущество записи изображений восходящей молнии состоит в том, что они позволяют нам увидеть всю траекторию этих положительных разрядов от земли до нижней границы облаков, — рассказали ученые.

Исследователи обнаружили, что на кончике положительного лидерного разряда иногда образуется разряд малой яркости со структурой, напоминающей кисть.

Когда восходящая вспышка успешно разветвляется, то она может изменять направление влево или вправо. Когда разветвления не происходит, то коронная щетка создает очень короткие сегменты, такие же яркие, как разряд-лидер.

По словам ученых, мерцание — это повторяющиеся неудачные попытки запустить ветвь. Кроме этого, мерцание может объяснить частоту множественных разрядов молний. Ученые намерены провести дополнительные исследования, чтобы доказать эту теорию.

Напомним, расчеты американских и британских ученых свидетельствуют, что удары молний могли обеспечить достаточное количество необходимых соединений фосфора для поддержания первой жизни на Земле.