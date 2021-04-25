Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 24 апреля, подхватили еще 7 тыс. 930 человек, от осложнений болезни умер 231 украинец.

Заболели 331 ребенок и 98 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 3 тыс. 688 человек;

выздоровело — 6 тыс. 574 человека;

осуществлено тестирований — 54 тыс. 270 (в том числе методом ПЦР — 26 тыс. 432, методом ИФА — 6 тыс. 316).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 25 тыс. 271 человек;

выздоровело — 1 млн 572 тыс. 528 человек;

летальных исходов — 42 тыс. 323;

проведено ПЦР-тестов — 9 млн 240 тыс. 911.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 тыс. 34), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 24 апреля обнаружили у 12,7 тыс. человек, болезнь унесла жизни 392 пациентов.