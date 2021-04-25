Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n153750-koronavirus-v-ukrayini-pishov-na-spad-mayje-8-tys-novyh-hvoryh-za-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 24 квітня, підхопили ще 7 тис. 930 людей, від ускладнень хвороби помер 231 українець.

Захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 3 тис. 688 осіб;

одужало — 6 тис. 574 особи;

здійснено тестувань — 54 тис. 270 (зокрема методом ПЛР — 26 тис. 432, методом ІФА — 6 тис. 316).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 млн 25 тис. 271 особа;

одужало — 1 млн 572 тис. 528 осіб;

летальних випадків — 42 тис. 323;

проведено ПЛР-тестувань — 9 млн 240 тис. 911.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 тис. 34), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.

Нагадаємо, коронавірус в Україні станом на ранок 24 квітня виявили у 12,7 тис. осіб, хвороба забрала життя 392 пацієнтів.