Пожежа у COVID-лікарні забрала життя 23 пацієнтів в Багдаді. Фото: Reuters

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Пожежа в COVID-лікарні в Багдаді забрала життя 23 людей, ще 44 людини отримали поранення.

Пожежі в лікарні Ібн аль-Хатиб передував вибух у сховищі з кисневими балонами на поверсі, де розташована реанімація для тяжкохворих з ураженням легень. Про це повідомляє Reuters.

Будівля вигоріла зсередини практично повністю. У гасінні пожежі було задіяно понад 20 пожежних розрахунків.

За словами очевидців, коли спалахнула пожежа, в лікарні почалася паніка, люди металися в пошуках виходів.

У момент вибуху, за даними служби цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій, в лікарні перебували близько 120 осіб.

Нагадаємо, 15 квітня в Івано-Франківській області загорілась лікарня, призначена для хворих на коронавірус. Вогнеборці, які оперативно прибули на місце пожежі, евакуювали 37 осіб, серед яких було чотири пацієнти лікарні, які не могли ходити.