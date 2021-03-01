У COVID-лікарні Чернівців 27 лютого сталася пожежа, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n151122-pojeja-u-covid-likarni-chernivciv-u-policiyi-ozvuchyly-osnovni-versiyi-video.html

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У поліції назвали основні версії причин пожежі у міській клінічній лікарні Чернівців, яка сталася 27 січня і призвела до смерті двох осіб.

На думку правоохоронців, займання міг спричинити один із пацієнтів. Про це під час брифінгу заявив виконувач обов’язків начальника Слідчого управління Нацполіції Чернівецької області Дем’ян Голянський.

За словами Голянського, наразі розглядаються дві основні версії причин пожежі:

загоряння сталося через порушення правил користування побутовими приладами пацієнтами;

загоряння сталося через необережне поводження з вогнем.

Раніше в обласному департаменті охорони здоров’я заявляли, що займання могло розпочатися з газети, яка лежала на тумбі біля ліжка одного з пацієнтів в палаті ЛОР-відділення, переобладнаного для приймання хворих на COVID-19 пацієнтів.

Зазначається, що в результаті пожежі загинув 76-річний буковинець. Ще один пацієнт, 77-річний чоловік, отримав 75% опіків тіла і був переведений до реанімаційного відділення міської клінічної лікарні Чернівців, де помер в ніч на 28 лютого.

Наразі поліцейські проводять слідчі експерименти, призначені експертизи для встановлення обставин виникнення пожежі, а також причин смерті загиблого на місці пожежі.

Відомості про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.