В COVID-больницу Черновцов 27 февраля произошел пожар, фото:

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В полиции назвали основные версии причин пожара в городской клинической больнице Черновцов, который произошел 27 января и привел к смерти двух человек.

По мнению правоохранителей, возгорание мог вызвать один из пациентов. Об этом во время брифинга заявил исполняющий обязанности начальника Следственного управления Нацполиции Черновицкой области Демьян Голянский.

По словам Голянского, в настоящее время рассматриваются две основные версии причин пожара:

возгорание произошло из-за нарушения правил пользования бытовыми приборами пациентами;

возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранее в областном департаменте здравоохранения заявляли, что возгорание могло начаться с газеты, которая лежала на тумбе возле кровати одного из пациентов в палате ЛОР-отделения, переоборудованного для приема больных COVID-19 пациентов.

Отмечается, что в результате пожара погиб 76-летний буковинец. Еще один пациент, 77-летний мужчина, получил 75% ожогов тела и был переведен в реанимационное отделение городской клинической больницы Черновцов, где умер в ночь на 28 февраля.

Сейчас полицейские проводят следственные эксперименты, назначены экспертизы для установления обстоятельств возникновения пожара, а также причин смерти погибшего на месте пожара.

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.