Пожар в COVID-больнице забрал жизни 23 пациентов в Багдаде

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Ракурс

Пожар в COVID-больнице в Багдаде унес жизни 23 человек, еще 44 человека получили ранения.

Пожару в больнице Ибн аль-Хатиб предшествовал взрыв в хранилище с кислородными баллонами на этаже, где расположена реанимация для тяжелобольных с поражением легких. Об этом сообщает Reuters.

Здание выгорело изнутри практически полностью. В тушении пожара было задействовано больше 20 пожарных расчетов.

По словам очевидцев, когда вспыхнул пожар, в больнице началась паника, люди метались в поисках выходов.

В момент взрыва, по данным службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в больнице находились около 120 человек.

Напомним, 15 апреля в Ивано-Франковской области загорелась больница, предназначенная для больных коронавирусом. Пожарные, оперативно прибывшие на место пожара, эвакуировали 37 человек, среди них четыре пациента больницы, которые не могли ходить.