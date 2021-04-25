Как будут работать храмы на Пасху, рассказал Епифаний. Фото: Главком

https://racurs.ua/n153752-kak-budut-rabotat-hramy-na-pashu-rasskazal-epifaniy.html

Ракурс

Как будут работать храмы на Пасху, интересуются украинцы перед праздниками. Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заверил, что храмы на Пасху будут открыты, однако церковь сделает все возможное, чтобы обезопасить верующих во времена пандемии.

В частности, планируется массовое освящение пасок на хлебокомбинатах. Об этом Епифаний рассказал в интервью изданию «Радио Свобода».

Есть целые сети магазинов, которые обращаются к нам. Даже в Киеве мы делегируем священнослужителей, которые в течение этих дней совершают освящение куличей и различных блюд, — сообщил он.

Также на Пасху все желающие смогут пойти в церковь, но при соблюдении дистанции и используя защитные маски.

Храмы будут открыты. И на улице, насколько мне известно из решения Минздрава, и есть заявления Минздрава о том, что не будет таких жестких ограничений. Богослужения будут совершаться. Но сейчас мы видим, что центральная власть передала фактически полномочия на места. И каждая община на месте, или это областной центр, или ОТО, принимают решения в зависимости от того, в какой зоне они находятся. Если это «красная» зона, когда болезнь интенсивно развивается, то, конечно, ограничения усиливаются, — сказал предстоятель ПЦУ.

Напомним, коронавирус в Украине продолжает активно распространяться, однако Министерство здравоохранения не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху, которую вскоре будут отмечать.