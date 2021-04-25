Ідею надання Україні летальної зброї вперше підтримали у Бундестазі. Фото: Главред

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Ідею надання Україні летальної зброї підтримав голова Комітету у закордонних справах німецького Бундестагу, член президії «Християнсько-демократичного союзу» Норберт Рьоттген.

Цитату Рьоттгена наводить у своєму матеріалі одна з найбільших німецьких газет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Оскільки Росія погрожує війною, було б хибно виключати можливість надання суто оборонного озброєння, — зазначив він.

На заяву політика відреагував посол України у ФРН Андрій Мельник. За його словами, Норберт Рьоттген став першим впливовим німецьким політиком, який підтримав надання Україні летальної зброї.

Вперше впливовий німецький політик, член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї!, — написав Мельник у Twitter



У суботу, 24 квітня, авторитетне німецьке видання Frankfurter Allgemeine повідомило, що Київ просив у Берліна вживані німецькі корвети. Проте джерела видання стверджують, що проти цього особисто виступив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.

Нагадаємо, у США заявили, що не довіряють заявам Кремля про відведення військ від кордону України й будуть чекати на дії. Представник Держдепартаменту США Нед Прайс сказав, що Вашингтон продовжить дуже уважно стежити за ситуацією на кордоні Росії з Україною після того, як Москва оголосила, що відводить свої війська та повертає їх на бази дислокації.