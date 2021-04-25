Идею предоставления летального оружия Украине впервые поддержали в Бундестаге

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Идею предоставления Украине летального оружия поддержал председатель комитета по иностранным делам Бундестага, член президиума «Христианско-демократического союза» Норберт Рёттген.

Цитату Рёттгена приводит в своем материале одна из крупнейших немецких газет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Поскольку Россия угрожает войной, было бы неправильно исключать возможность предоставления сугубо оборонительного вооружения, — сказал он.

На заявление политика отреагировал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. По его словам, Норберт Рёттген стал первым влиятельным немецким политиком, который поддержал предоставление Украине летального оружия.

Впервые влиятельный немецкий политик, член президиума ХДС, председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рёттген поддержал идею предоставления Украине оборонительного оружия! Благодарен господину Рётгену, что прислушался к голосу Украины. Ждем конкретных действий Берлина, — написал Мельник в Twitter.

Напомним, в США заявили, что не доверяют заявлениям Кремля об отводе войск от границы Украины и будут ждать действий. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что Вашингтон продолжит очень внимательно следить за ситуацией на границе России с Украиной после того, как Москва объявила, что отводит свои войска и возвращает их на базы дислокации.