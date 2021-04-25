Заморозки и снегопады в Украине прогнозируют синоптики. Фото: Фейсбук

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Ракурс

Погода в Украине в ближайшие дни будет холодной, почти по всей стране ожидаются заморозки. В Карпатах выпадет снег, что будет способствовать высокой лавинной опасности.

Ночью 25−27 апреля в Украине, кроме южных регионов, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0−3° ниже нуля (II уровень опасности, «оранжевый»), сообщает Укргидрометцентр.

В южных областях прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0−5° ниже нуля (I уровень опасности, «желтый»).

Кроме того, 26 апреля в связи со снегопадами на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

По состоянию на 7.50 25 апреля на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер западный 4−5 м/с, температура воздуха 6° мороза.