«Квартал 95» высмеял протест в поддержку Стерненко (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n153755-kvartal-95-vysmeyal-protest-v-podderjku-sternenko-video.html

Ракурс

Протест в поддержку Сергея Стерненко под Офисом Президента высмеял «Квартал 95» в своем новом выступлении.

В опубликованном видео нового выпуска актеры вспомнили события начала 2021 года, в том числе протест на Банковой.

А в это время в центре мирный шел карнавал. Один Ван Гог Офис (президента Украины, — ред.) разрисовал. Другой Ван Гог работал над дизайном дверей. Всегда найдут работу для креативных людей, — говорится в песне, которую поют артисты.

Кроме разрисованного Офиса и коронавирусных ограничений, в песне припомнили олигарху Игорю Коломойскому работу его горнолыжного курорта «Буковель» в карантин, а Верховную Раду назвали «шапито», показав кадры с Вадимом Рабиновичем и представителями ОПЗЖ на трибуне.

Вакцинацию от COVID-19 вспомнили вскользь и без критики, показав, как вакцинировали главу государства. Также в песне покритиковали плохие дороги, сопроводив слова впечатляющими картинками.

Напомним, в Киеве под зданием Офиса президента на Банковой 20 марта прошла акция в поддержку Сергея Стерненко в день его рождения, переросшая в беспорядки, в ходе которых разбили дверь и разрисовали стены ОПУ.

Двери Офиса президента появились как декорация в телеэфире канала «1+1». На телешоу заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, а также советник Андрея Ермака Алексей Арестович прокомментировали акцию протеста, которая состоялась 20 марта.