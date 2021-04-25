Цену годового тарифа на газ начали публиковать поставщики. Фото: Конкурент

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Ракурс

На годовой тариф на газ украинские потребители по всей стране смогут перейти с 1 мая. Поставщики газа начали объявлять цену ресурса для населения в рамках обязательного годового пакета.

Согласно данным мониторинга сайтов газопоставщиков, четыре компании уже представили свои годовые тарифы на газ.

ООО «Торговая электрическая компания» предлагает клиентам заключить договор по годовому тарифу 10,8 грн / куб. м с НДС без транспортировки.

ООО «Черновицкая областная энергопоставляющая компания» предлагает годовой тариф 13,5 грн / куб. м с НДС и транспортировкой.

Также тариф на май объявило ДП «Евода Трейд» КП «Луцкводоканал» — 9,85 грн / куб. м с НДС (относительно транспортировки данных нет). Самый низкий тариф у ООО «Черновцыгазсбыт» — 7,99 грн / куб. м с НДС и транспортировкой.

Основные игроки газового рынка еще определяются с ценой, сообщили в «Нафтогазе».

Напомним, цена на газ в летние месяцы в 2021 году, как ожидается, будет более чем в два раза выше, чем минимумы аналогичного периода прошлого года.