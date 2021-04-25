Ціну річного тарифу на газ почали публікувати постачальники. Фото: Конкурент

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Ракурс

На річний тариф на газ українські споживачі по всій країні зможуть перейти з 1 травня. Постачальники газу почали оголошувати ціну ресурсу для населення в рамках обов’язкового річного пакета.

Згідно з даними моніторингу сайтів газопостачальників, чотири компанії вже представили свої річні тарифи на газ.

ТОВ «Торгова електрична компанія» пропонує клієнтам укласти договір за річним тарифом 10,8 грн / куб. м з ПДВ без транспортування.

ТОВ «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» пропонує річний тариф за 13,5 грн / куб. м з ПДВ та транспортуванням.

Також тариф на травень оголосило ДП «Євода Трейд» КП «Луцькводоканал» — 9,85 грн / куб. м з ПДВ (щодо транспортування даних немає). Найнижчий тариф у ТОВ «Чернівцігаззбут» — 7,99 грн / куб. м з ПДВ і транспортуванням.

Основні гравці газового ринку ще визначаються з ціною, повідомили в «Нафтогазі».

Нагадаємо, ціна на газ в літні місяці у 2021 році, як очікується, буде у понад два рази вищою, ніж мінімуми аналогічного періоду минулого року.