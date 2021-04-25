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Ракурс
Вертоліт Ingenuity надіслав перше кольорове фото Марса з повітря. Фото: НАСА

Вертоліт Ingenuity надіслав перше кольорове фото Марса з повітря

25 кві 2021, 11:06
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Дрон Ingenuity надіслав кольорову фотографію Марса, яку зробив під час другого польоту в атмосфері Червоної планети.

На знімку видно тінь вертольота, кінчики його посадкових опор, а також сліди коліс ровера Perseverance, який доставив дрон на Марс, повідомили у NASA.

Вертоліт Ingenuity надіслав перше кольорове фото Марса з повітря. Джерело: NASA

Опублікований знімок зроблений з висоти 5,2 м від поверхні планети.

Нагадаємо, 19 квітня дрон здійснив перший в історії керований політ на Марсі, продемонструвавши, що подібні апарати здатні працювати в розрідженій атмосфері.


22 квітня апарат провів у повітрі 51,9 секунди, встигнувши за цей час піднятися на висоту 5 м і пролетіти на цій висоті сумарно 4 м, зробивши при цьому три повороти навколо власної осі.

В ході другого польоту дрон вів фотозйомку навколишньої місцевості не тільки за допомогою своєї навігаційної чорно-білої камери, але і кольорової.

Джерело: Ракурс


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