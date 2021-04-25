Вертолет Ingenuity прислал первое цветное фото Марса с воздуха. Фото: НАСА

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Ракурс

Дрон Ingenuity прислал цветную фотографию Марса, которую сделал во время второго полета в атмосфере Красной планеты.

На снимке видна тень вертолета, кончики его посадочных опор, а также следы колес ровера Perseverance, который доставил дрон на Марс, сообщили в NASA.

Опубликованный снимок сделан с высоты 5,2 м над поверхностью планеты.

Напомним, 19 апреля дрон совершил первый в истории управляемый полет на Марсе, продемонстрировав, что подобные аппараты способны работать в разреженной атмосфере.

22 апреля аппарат провел в воздухе 51,9 секунды, успев за это время подняться на высоту 5 м и пролететь на этой высоте суммарно 4 м, совершив при этом три поворота вокруг собственной оси.

В ходе второго полета дрон вел фотосъемку окружающей местности не только при помощи своей навигационной черно-белой камеры, но и цветной.