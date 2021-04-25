«Квартал 95» висміяв протест на підтримку Стерненка

https://racurs.ua/ua/n153755-kvartal-95-vysmiyav-protest-na-pidtrymku-sternenka-video.html

Ракурс

Протест на підтримку Сергія Стерненка під Офісом Президента висміяв «Квартал 95» у своєму новому виступі.

В опублікованому відео нового випуску актори згадали події початку 2021 року, зокрема протест на Банковій.

А в цей час у центрі мирний йшов карнавал. Один Ван Гог Офіс (президента України — ред.) розмалював. Інший Ван Гог працював над дизайном дверей. Завжди знайдуть роботу для креативних людей, — йдеться у пісні, що співають артисти.

Крім розмальованого Офісу і коронавірусних обмежень, у пісні пригадали олігархові Ігорю Коломойському роботу його гірськолижного курорту «Буковель» у карантин, а Верховну Раду назвали «шапіто», показавши кадри з Вадимом Рабіновичем і представниками ОПЗЖ на трибуні.

Вакцинацію від COVID-19 згадали побіжно і без критики, показавши, як вакцинували главу держави. Також у пісні покритикували погані дороги, супроводивши слова вражаючими картинками.

Нагадаємо, в Києві під будівлею Офісу президента на Банковій 20 березня пройшла акція на підтримку Сергія Стерненка в день його народження, яка переросла в заворушення, під час яких розбили двері й розмалювали стіни ОПУ.

Двері з будівлі Офісу президента з’явилися як декорація в телеефірі каналу «1+1». На телешоу заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, а також радник Андрія Єрмака Олексій Арестович прокоментували акцію протесту, яка відбулася 20 березня.