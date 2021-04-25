Заморозки та снігопади в Україні прогнозують синоптики. Фото: Фейсбук

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Ракурс

Погода в Україні найближчими днями буде холодною, майже по всій країні очікуються заморозки. В Карпатах випаде сніг, що сприятиме високій лавинній небезпеці.

Вночі 25−27 квітня в Україні, крім південних регіонів, очікуються сильні заморозки в повітрі 0−3° нижче нуля (II рівень небезпеки, «помаранчевий»), повідомляє Укргідрометцентр.

У південних областях прогнозують заморозки на поверхні грунту 0−5° нижче нуля (I рівень небезпеки, «жовтий»).

Крім того, 26 квітня у зв’язку зі снігопадами на високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень), попередили метеорологи.

Станом на 7.50 25 квітня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер західний 4−5 м/с, температура повітря 6° морозу.