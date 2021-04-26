Друг Лукашенка сам збиратиме голоси за виключення з фракції «Слуга народу", фото — БЕЛТА

https://racurs.ua/ua/n153786-drug-lukashenka-zbyratyme-golosy-za-svoie-vykluchennya-z-frakciyi-sluga-naroda.html

Ракурс

Нардеп «Слуги народу» Євген Шевченко, який минулого тижня зустрівся в Мінську з Олександром Лукашенком, пообіцяв главі фракції СН Давиду Арахамія самостійно зібрати підписи за своє виключення.

Як виявилося, на засіданні фракції багато депутатів співчували Шевченку, оскільки однією з цілей його поїздки було налагодження зв’язків з Білоруссю щодо «трансплантації органів для українських пацієнтів».

Але у керівництва фракції є позиція, що його треба виключати, тому що він поліз не на своє поле. Шевченко багато разів сам просив мене виключити його з фракції. Він мені пообіцяв, що на цьому тижні буде сам допомагати збирати підписи проти себе, переконувати людей, — заявив Арахамія.



Нагадаємо, що минулого тижня Шевченко провів візит до самопроголошеного президента Білорусі. Лукашенко помпезно приймав нардепа із провладної фракції Ради. Нагадаємо, що Україна не визнала офіційні результати президентських виборів 2020 року.

У фракції СН візит Шевченка назвали його особистою справою і вирішили провести голосування щодо подальшого його перебування у складі парламентської фракції.