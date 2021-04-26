Друг Лукашенко будет собирать голоса за свое исключение из фракции «Слуга народа», фото — Белта

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Ракурс

Нардеп «Слуги народа» Евгений Шевченко, который на прошлой неделе встретился в Минске с Александром Лукашенко, пообещал главе фракции СН Давиду Арахамии самостоятельно собрать подписи за свое исключение.

Как оказалось, на заседании фракции многие депутаты сочувствовали Шевченко, поскольку одной из целей его поездки было налаживание связей с Беларусью по «трансплантации органов для украинских пациентов».

Но у руководства фракции позиция, что его надо исключать, потому что он полез не на свое поле. Шевченко много раз сам просил меня исключить его из фракции. Он мне пообещал, что на этой неделе будет сам помогать собирать подписи против себя, убеждать людей, — заявил Арахамия.



Напомним, что на прошлой неделе Шевченко провел визит к самопровозглашенному президенту Беларуси. Лукашенко помпезно принимал нардепа провластной фракции Рады. Напомним, что Украина не признала официальные результаты президентских выборов 2020 года.

Во фракции СН визит Шевченко назвали его личным делом и решили провести голосование по поводу дальнейшего его пребывания в составе парламентской фракции.