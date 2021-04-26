Последствия Чернобыля – Минздрав сообщил количество пациентов с болезнями, вызванными радиацией. Фото: http://vlasno.info

https://racurs.ua/n153785-posledstviya-chernobylya-minzdrav-soobschil-kolichestvo-pacientov-s-boleznyami-vyzvannymi.html

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Чернобыльская катастрофа, произошедшая 35 лет назад, повлияла на жизнь и здоровье миллионов украинцев.

Сейчас для обеспечения оказания помощи пострадавшим привлечена вся сеть украинского здравоохранения. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге в понедельник, 26 апреля.

Чернобыль для нас — это десятки тысяч людей со сломанными судьбами, которые покинули родные дома и получили огромную психологическую травму. Даже после десятков лет люди продолжают страдать от болезней, вызванных радиацией, — сказала она.

По состоянию на 1 января 2021 года для обеспечения медпомощи лицам, пострадавшим в результате аварии, определены 37 ведущих заведений Украины.

А количество пострадавших в результате аварии, находящихся под наблюдением в медучреждениях, составляет 1,6 млн человек, из которых 317 тыс. — дети.

В то же время по данным госреестра Украины по состоянию на 1 апреля 2021 года количество пострадавших составляет 2,5 млн человек.

Как известно, ночью 26 апреля 1986 года серия взрывов разрушила четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции.

Полностью ликвидировать пожар удалось лишь 10 мая. Радиоактивное облако накрыло три страны: Украину, Беларусь и Россию.

Эвакуация началась только на второй день, поскольку советская власть утаила катастрофу. Только через 36 часов после катастрофы было эвакуировано почти 15 тыс. человек.

Они взяли с собой только самое необходимое, в основном, только документы, им пообещали, что они вернутся домой в течение двух или трех дней.

Однако больше никто из них сюда не вернулся. Всего было эвакуировано 115 тыс. человек из Припяти и окрестных поселений.

Напомним, ученые выяснили, что радиация, полученная ликвидаторами аварии на Чернобыльской атомной электростанции, не повлияла на ДНК их детей. Радиационное облучение, полученное родителями, не влияет на детей, которых они зачали в будущем.