Наслідки Чорнобиля — МОЗ повідомило кількість пацієнтів із хворобами, спричиненими радіацією. Фото: http://vlasno.info

https://racurs.ua/ua/n153785-naslidky-chornobylya-moz-povidomylo-kilkist-paciientiv-iz-hvorobamy-sprychynenymy-radiaciieu.html

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Чорнобильська катастрофа, яка сталася 35 років тому, вплинула на життя і здоров’я мільйонів українців.

Наразі для забезпечення надання допомоги постраждалим залучена вся мережа української охорони здоров’я. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак на брифінгу в понеділок, 26 квітня.

Чорнобиль для нас — це десятки тисяч людей, в яких зламані долі, які залишили рідні домівки та отримали величезну психологічну травму. Навіть після десятків років люди продовжують страждати від хвороб, спричинених радіацією, — сказала вона.

Станом на 1 січня 2021 року для забезпечення меддопомоги особам, які постраждали внаслідок аварії, визначено 37 провідних закладів України.

А кількість потерпілих внаслідок аварії, які перебувають під наглядом у медзакладах, становить 1,6 млн осіб, з яких 317 тис. — діти.

Водночас за даними держреєстру України станом на 1 квітня 2021 року кількість постраждалих становить 2,5 млн осіб.

Як відомо, вночі 26 квітня 1986 року серія вибухів зруйнувала четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції.

Повністю ліквідувати пожежу вдалося лише 10 травня. Радіоактивна хмара накрила три країни: Україну, Білорусь та Росію.

Евакуація почалася тільки на другий день, оскільки радянська влада приховувала катастрофу. Тільки через 36 годин після катастрофи було евакуйовано майже 15 тис. осіб.

Люди брали з собою найнеобхідніше, в основному тільки документи, їм пообіцяли, що вони повернуться додому протягом двох або трьох днів.

Однак більше ніхто з них сюди не повернувся. Загалом було евакуйовано 115 тис. з Прип’яті та навколишніх поселень.

Нагадаємо, вчені з’ясували, що радіація, отримана ліквідаторами аварії на Чорнобильській атомній електростанції, не вплинула на ДНК їхніх дітей. Радіаційне опромінення, яке отримали батьки, не впливає на дітей, яких вони зачали в майбутньому.