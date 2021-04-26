В Швейцарии дне озера обнаружили древнее поселение, фото: swissinfo

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Ракурс

В Швейцарии при прокладке трубопровода в районе естественной гавани обнаружили остатки древнего поселения. Открытие археологов внесло правки в историю страны.



Под поверхностью озера Люцерн археологи обнаружили следы прибрежного села бронзового века. Об этом сообщает Swissinfo.



Находка показывает, что этот район был заселен людьми уже три тысячи лет назад. Это на две тысячи лет раньше, чем предполагалось до этого, заявили исследователи.



Древний поселок состоял из свайных домов. Остатки поселения нашли подводные археологи на глубине четырех метров от поверхности воды.

Это окончательно подтверждает теорию о том, что в былые времена бассейн озера Люцерн был соответствующей территорией для поселения, — говорится в заявлении кантона Люцерн.



Отмечается, что археологи долгое время искали доказательства поселения, но им мешал толстый слой грязи на дне озера. Однако работа на трубопроводе позволила выявить около 30 доисторических деревянных свай и пять керамических изделий.



Археологи исследовали найденное дерево и керамику и пришли к выводу, что предметы были изготовлены в период позднего бронзового века, то есть около тысячи лет до нашей эры.





Эта находка совпадает с десятой годовщиной с момента, когда доисторическим свайным домам на берегу озера в альпийских странах, в том числе в Швейцарии, был присвоен статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Всего таких объектов 111, из них в Швейцарии — 56.



Напомним, ранее «Ракурс» писал, что в Египте археологи обнаружили древнейшую в мире пивоварню.