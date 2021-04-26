Чернобыль — 35 лет после аварии: уникальные животные зоны отчуждения

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Чернобыльская катастрофа, которая произошла 35 лет назад — 26 апреля 1986 года, навсегда изменила жизнь миллионов украинцев. В то же время сейчас Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник с помощью уникальных фото демонстрирует, как природа побеждает радиацию в зоне поражения.

Чернобыльская зона — место с широким биоразнообразием. Среди уникальных природных ландшафтов заповедника вокруг ЧАЭС зафиксировано свыше 300 видов позвоночных животных (всего в регионе встречается 410), из которых 75 видов занесены в Красную книгу Украины. Также в «красный список» Международного союза охраны природы занесены 14 видов представителей фауны, а в европейский — 16 видов, — информирует в Фейсбук пресс-служба Чернобыльского заповедника.

Значительное количество видов птиц находится под охраной Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных. Кроме этого, здесь растет более 1,2 тыс. видов сосудистых растений, 120 видов лишайников и 20 видов мхов. 46 видов флоры занесены в Красную книгу Украины.