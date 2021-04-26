Чернобыльская катастрофа – СБУ опубликовала секретные документы КГБ. Фото: cinema.in.ua

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Чернобыльская катастрофа навсегда изменила жизнь миллионов украинцев. Государственный архив Службы безопасности Украины опубликовал секретные документы КГБ по катастрофе на ЧАЭС.

Среди документов — самый первый доклад о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии, эвакуация почти 45 тыс. жителей Припяти и прилегающих районов. Об этом говорится в сообщении СБУ.

В документе отмечается, что в районе взрыва возник пожар, который в 4.50 локализован, а в 6.00 ликвидирован подразделениями пожарной охраны. В период аварии на станции находилось около 200 человек.

Девять человек получили ожоги различной степени. Один человек скончался в медицинской части. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, в медицинскую часть доставлены на обследование 34 человека, участвовавших в ликвидации пожара, — говорится в докладе.

Архивные дела свидетельствуют, что аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года. Например, в 1982 году на первом энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Но доклад КГБ об этом заканчивается привычным «приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов». В 1984 году аварийные ситуации были на 3 и 4 энергоблоках.

Также сообщается, что в 1983 году руководство Москвы получило информацию, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности. В случае аварии радиоактивность оценивалась «в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки».

В июле 1986 года появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС: ее причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, заболеваемость и др.

Кроме того сообщается, что в октябре 1987 года корреспондент французской газеты Жан Пьер Водон пытался вывезти за границу образцы почвы и воды из Припяти. Однако в секретном докладе КГБ отчитались об успешной спецоперации: взятые иностранцем образцы были подменены на радиоактивно чистые.

Напомним, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник с помощью уникальных фото демонстрирует, как природа побеждает радиацию в зоне поражения.