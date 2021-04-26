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Ракурс
Рецепт итальянского кулича панеттоне

Пасхальный кулич в необычном формате — как приготовить вкусный итальянский панеттоне

26 апр 2021, 14:21
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Панеттоне — сладкий итальянский кулич с цукатами и сухофруктами, его традиционно пекут не только на Пасху, но и на Рождество. Этот традиционный десерт готовят в Италии со времен Древнего Рима.

В переводе слово «панеттоне» означает «хлеб роскоши». Его вкус отличается от наших привычных куличей, а структура теста более легкая и воздушная. Приготовление классического панеттоне — очень трудоемкий процесс, который занимает несколько дней. Однако, его можно ускорить. Рецептом итальянского панеттоне поделился УНИАН.

Ингредиенты

  • Мука — 500 г
  • Сахар — 110 г
  • Сухие дрожжи — 7 г
  • Соль — 5 г
  • Лимонная цедра — 10 г
  • Куриные яйца — 3 шт.
  • Яичные желтки — 2 шт.
  • Молоко — 185 г
  • Мед — 20 г
  • Ванильный экстракт или ванилин — 5 г
  • Сливочное масло — 160 г
  • Изюм — 170 г
  • Смесь цукатов — 80 г
  • Сахарная пудра — 20 г


Приготовление

Муку просеиваем в миску, к ней добавляем сахар, соль, сухие дрожжи и лимонную цедру.

Отдельно взбиваем яйца и желтки, вливаем к ним теплое молоко и взбиваем еще раз. Смешиваем с сухими ингредиентами.

Добавляем жидкий мед и ваниль. Если мед густой, его нужно подогреть, чтобы он стал жидким. Это можно сделать на водяной бане или в микроволновке.

Взбиваем смесь миксером, по ложке добавляем размягченное масло и продолжаем взбивать 5 минут.

Добавляем в тесто изюм и цукаты, замешиваем тесто. Тесто нужно замесить руками.

Берем глубокую миску, смазываем ее растопленным сливочным маслом, выкладываем в нее тесто и накрываем полотенцем. Оставляем в тепле на два часа.

Затем тесто выкладываем в смазанные маслом формы для запекания. Опять накрываем полотенцем и ставим еще на час, чтобы тесто поднялось.

Разогреваем духовку до 180 градусов. На поверхности теста острым ножом делаем небольшой крестообразный надрез. Теперь формы с тестом можно ставить в духовку.

Выпекать панеттоне нужно 50 минут при 180 градусах. Готовность кулича можно проверить шпажкой — после протыкания теста шпажка должна остаться сухой.

Вынимаем куличи из духовки. Теперь их можно украсить пудрой, пасхальной глазурью или растопленным шоколадом.

Сохраняются панеттоне пять дней в пищевой пленке при комнатной температуре.

Источник: Ракурс


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