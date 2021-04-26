Рецепт итальянского кулича панеттоне

https://racurs.ua/n153798-pashalnyy-kulich-v-neobychnom-formate-kak-prigotovit-vkusnyy-italyanskiy-panettone.html

Ракурс

Панеттоне — сладкий итальянский кулич с цукатами и сухофруктами, его традиционно пекут не только на Пасху, но и на Рождество. Этот традиционный десерт готовят в Италии со времен Древнего Рима.



В переводе слово «панеттоне» означает «хлеб роскоши». Его вкус отличается от наших привычных куличей, а структура теста более легкая и воздушная. Приготовление классического панеттоне — очень трудоемкий процесс, который занимает несколько дней. Однако, его можно ускорить. Рецептом итальянского панеттоне поделился УНИАН.



Ингредиенты

Мука — 500 г

Сахар — 110 г

Сухие дрожжи — 7 г

Соль — 5 г

Лимонная цедра — 10 г

Куриные яйца — 3 шт.

Яичные желтки — 2 шт.

Молоко — 185 г

Мед — 20 г

Ванильный экстракт или ванилин — 5 г

Сливочное масло — 160 г

Изюм — 170 г

Смесь цукатов — 80 г

Сахарная пудра — 20 г



Приготовление



Муку просеиваем в миску, к ней добавляем сахар, соль, сухие дрожжи и лимонную цедру.



Отдельно взбиваем яйца и желтки, вливаем к ним теплое молоко и взбиваем еще раз. Смешиваем с сухими ингредиентами.



Добавляем жидкий мед и ваниль. Если мед густой, его нужно подогреть, чтобы он стал жидким. Это можно сделать на водяной бане или в микроволновке.



Взбиваем смесь миксером, по ложке добавляем размягченное масло и продолжаем взбивать 5 минут.



Добавляем в тесто изюм и цукаты, замешиваем тесто. Тесто нужно замесить руками.



Берем глубокую миску, смазываем ее растопленным сливочным маслом, выкладываем в нее тесто и накрываем полотенцем. Оставляем в тепле на два часа.



Затем тесто выкладываем в смазанные маслом формы для запекания. Опять накрываем полотенцем и ставим еще на час, чтобы тесто поднялось.



Разогреваем духовку до 180 градусов. На поверхности теста острым ножом делаем небольшой крестообразный надрез. Теперь формы с тестом можно ставить в духовку.



Выпекать панеттоне нужно 50 минут при 180 градусах. Готовность кулича можно проверить шпажкой — после протыкания теста шпажка должна остаться сухой.



Вынимаем куличи из духовки. Теперь их можно украсить пудрой, пасхальной глазурью или растопленным шоколадом.



Сохраняются панеттоне пять дней в пищевой пленке при комнатной температуре.