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Ракурс
Рецепт італійської паски панеттоне, фото: narodna-pravda

Великодня паска у незвичному форматі — як приготувати смачну італійську панеттоне

26 кві 2021, 14:21
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Панеттоне — солодка італійська паска з цукатами та сухофруктами, яку традиційно печуть не лише на Великдень, але й на Різдво. Цей традиційний десерт готують в Італії з часів Стародавнього Риму.

В перекладі слово «панеттоне» означає «хліб розкоші». Його смак відрізняється від наших звичних пасок, а структура тіста більш легка та повітряна. Приготування класичного панеттоне — дуже трудомісткий процес, який займає кілька днів. Однак, його можна прискорити. Рецептом італійської паски поділився УНІАН.

Інгредієнти

  • Борошно — 500 г
  • Цукор — 110 г
  • Сухі дріжджі — 7 г
  • Сіль — 5 г
  • Лимонна цедра — 10 г
  • Курячі яйця — 3 шт.
  • Яєчні жовтки — 2 шт.
  • Молоко — 185 г
  • Мед — 20 г
  • Ванільний екстракт або ванілін — 5 г
  • Вершкове масло — 160 г
  • Родзинки — 170 г
  • Суміш цукатів — 80 г
  • Цукрова пудра — 20 г

Приготування

Борошно просіюємо в миску, до нього додаємо цукор, сіль, сухі дріжджі та лимонну цедру.

Окремо збиваємо яйця і жовтки, вливаємо до них тепле молоко і збиваємо ще раз. Змішуємо з сухими інгредієнтами.

Додаємо рідкий мед і ваніль. Якщо мед густий, його потрібно підігріти, щоб він став рідким. Це можна зробити на водяній бані або в мікрохвильовці.

Збиваємо суміш міксером, по ложці додаємо розм’якшене масло і продовжуємо збивати 5 хвилин.

Додаємо в тісто родзинки і цукати, замішуємо тісто. Тісто потрібно замісити руками.

Беремо глибоку миску, змащуємо її розтопленим вершковим маслом, викладаємо в неї тісто і накриваємо рушником. Залишаємо в теплому місці на 2 години.

Потім тісто викладаємо в змащені маслом форми для запікання. Знову накриваємо рушником і ставимо ще на годину, щоб тісто піднялося.

Розігріваємо духовку до 180 градусів. На поверхні тіста гострим ножем робимо невеликий хрестоподібний надріз. Тепер форми з тістом можна ставити в духовку.

Випікати панеттоне потрібно 50 хвилин при 180 градусах. Готовність паски можна перевірити шпажкою — після протикання тіста шпажка має залишитися сухою.


Виймаємо паски з духовки. Тепер їх можна прикрасити пудрою, великодньою глазур’ю або розтопленим шоколадом.

Зберігаються панеттоне 5 днів в харчовій плівці при кімнатній температурі.

Джерело: Ракурс


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