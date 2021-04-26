Великодня паска у незвичному форматі — як приготувати смачну італійську панеттонеhttps://racurs.ua/ua/n153798-velykodnya-paska-u-nezvychnomu-formati-yak-prygotuvaty-smachnu-italiysku-panettone.htmlРакурс
Панеттоне — солодка італійська паска з цукатами та сухофруктами, яку традиційно печуть не лише на Великдень, але й на Різдво. Цей традиційний десерт готують в Італії з часів Стародавнього Риму.
В перекладі слово «панеттоне» означає «хліб розкоші». Його смак відрізняється від наших звичних пасок, а структура тіста більш легка та повітряна. Приготування класичного панеттоне — дуже трудомісткий процес, який займає кілька днів. Однак, його можна прискорити. Рецептом італійської паски поділився УНІАН.
Інгредієнти
- Борошно — 500 г
- Цукор — 110 г
- Сухі дріжджі — 7 г
- Сіль — 5 г
- Лимонна цедра — 10 г
- Курячі яйця — 3 шт.
- Яєчні жовтки — 2 шт.
- Молоко — 185 г
- Мед — 20 г
- Ванільний екстракт або ванілін — 5 г
- Вершкове масло — 160 г
- Родзинки — 170 г
- Суміш цукатів — 80 г
- Цукрова пудра — 20 г
Приготування
Борошно просіюємо в миску, до нього додаємо цукор, сіль, сухі дріжджі та лимонну цедру.
Окремо збиваємо яйця і жовтки, вливаємо до них тепле молоко і збиваємо ще раз. Змішуємо з сухими інгредієнтами.
Додаємо рідкий мед і ваніль. Якщо мед густий, його потрібно підігріти, щоб він став рідким. Це можна зробити на водяній бані або в мікрохвильовці.
Збиваємо суміш міксером, по ложці додаємо розм’якшене масло і продовжуємо збивати 5 хвилин.
Додаємо в тісто родзинки і цукати, замішуємо тісто. Тісто потрібно замісити руками.
Беремо глибоку миску, змащуємо її розтопленим вершковим маслом, викладаємо в неї тісто і накриваємо рушником. Залишаємо в теплому місці на 2 години.
Потім тісто викладаємо в змащені маслом форми для запікання. Знову накриваємо рушником і ставимо ще на годину, щоб тісто піднялося.
Розігріваємо духовку до 180 градусів. На поверхні тіста гострим ножем робимо невеликий хрестоподібний надріз. Тепер форми з тістом можна ставити в духовку.
Випікати панеттоне потрібно 50 хвилин при 180 градусах. Готовність паски можна перевірити шпажкою — після протикання тіста шпажка має залишитися сухою.
Виймаємо паски з духовки. Тепер їх можна прикрасити пудрою, великодньою глазур’ю або розтопленим шоколадом.
Зберігаються панеттоне 5 днів в харчовій плівці при кімнатній температурі.