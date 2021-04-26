Рецепт італійської паски панеттоне, фото: narodna-pravda

https://racurs.ua/ua/n153798-velykodnya-paska-u-nezvychnomu-formati-yak-prygotuvaty-smachnu-italiysku-panettone.html

Ракурс

Панеттоне — солодка італійська паска з цукатами та сухофруктами, яку традиційно печуть не лише на Великдень, але й на Різдво. Цей традиційний десерт готують в Італії з часів Стародавнього Риму.

В перекладі слово «панеттоне» означає «хліб розкоші». Його смак відрізняється від наших звичних пасок, а структура тіста більш легка та повітряна. Приготування класичного панеттоне — дуже трудомісткий процес, який займає кілька днів. Однак, його можна прискорити. Рецептом італійської паски поділився УНІАН.

Інгредієнти

Борошно — 500 г

Цукор — 110 г

Сухі дріжджі — 7 г

Сіль — 5 г

Лимонна цедра — 10 г

Курячі яйця — 3 шт.

Яєчні жовтки — 2 шт.

Молоко — 185 г

Мед — 20 г

Ванільний екстракт або ванілін — 5 г

Вершкове масло — 160 г

Родзинки — 170 г

Суміш цукатів — 80 г

Цукрова пудра — 20 г

Приготування

Борошно просіюємо в миску, до нього додаємо цукор, сіль, сухі дріжджі та лимонну цедру.

Окремо збиваємо яйця і жовтки, вливаємо до них тепле молоко і збиваємо ще раз. Змішуємо з сухими інгредієнтами.

Додаємо рідкий мед і ваніль. Якщо мед густий, його потрібно підігріти, щоб він став рідким. Це можна зробити на водяній бані або в мікрохвильовці.

Збиваємо суміш міксером, по ложці додаємо розм’якшене масло і продовжуємо збивати 5 хвилин.

Додаємо в тісто родзинки і цукати, замішуємо тісто. Тісто потрібно замісити руками.

Беремо глибоку миску, змащуємо її розтопленим вершковим маслом, викладаємо в неї тісто і накриваємо рушником. Залишаємо в теплому місці на 2 години.

Потім тісто викладаємо в змащені маслом форми для запікання. Знову накриваємо рушником і ставимо ще на годину, щоб тісто піднялося.

Розігріваємо духовку до 180 градусів. На поверхні тіста гострим ножем робимо невеликий хрестоподібний надріз. Тепер форми з тістом можна ставити в духовку.

Випікати панеттоне потрібно 50 хвилин при 180 градусах. Готовність паски можна перевірити шпажкою — після протикання тіста шпажка має залишитися сухою.

Виймаємо паски з духовки. Тепер їх можна прикрасити пудрою, великодньою глазур’ю або розтопленим шоколадом.

Зберігаються панеттоне 5 днів в харчовій плівці при кімнатній температурі.