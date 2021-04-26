Зеленський дав згоду на зустріч з Путіним - деталі

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Володимир Зеленський під час брифінгу щодо вручення ліцензії на експлуатацію ядерної установки «СВЯП-2» у Чорнобилі заявив про те, що доручив голові Офісу президента України Андрію Єрмаку організувати зустріч з Володимиром Путіним.

Все йде до того, що зустріч з Путіним відбудеться — я вже дав завдання голові Офісу президента, щоб вони узгодили дату і місце, — заявив Зеленський 26 квітня.

За словами українського президента, Путін також підтвердив бажання зустрітися.

Я б хотів провести двосторонню зустріч із Путіним. Нас не хвилює місце, значення має лише зміст зустрічі. Я не маю намірів розмовляти із терористами. Це просто неможливо у моєму становищі, — додав президент.

Він також озвучив бажання розширити «нормандський формат» залучивши США, Канаду та Велику Британію.

Ми можемо змінити Мінський формат, розширити його. Або ми можемо створити інший формат. Але має значення швидкість цього процесу, оскільки ми втрачаємо людей, — підсумував Зеленський.



Раніше під час відеоконференції політичних радників в рамках мінського процесу представник Кремля Козак пропонував зустрітися на лінії зіткнення і там провести засідання на рівні радників.

Водночас очільник Офісу президента Андрій Єрмак в нещодавньому інтерв’ю заявив, що попри відмову лідера країни-агресора зустрічатися на Донбасі, у Києві він також є небажаним гостем. Єрмак назвав некоректним запрошувати Путіна в Київ.