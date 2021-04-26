Зеленський пропонує розширити «нормандський формат» — подробиці. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n153796-zelenskyy-proponuie-rozshyryty-normandskyy-format-podrobyci.html

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Володимир Зеленський, президент України, запропонував розширити «нормандський формат» до семи країн.

За його словами, до перемовин можуть долучитися США, Канада та Велика Британія. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю Financial Times.

Він також додав, що на переговори про виведення військ на короткій ділянці 400-кілометрової лінії зіткнення між українськими силами та окупантами, яких підтримує Росія, треба було два роки й треба буде ціле життя, щоб виконати мінські угоди.

Мінський процес у цій ситуації повинен бути більш гнучким. Це повинно служити цілям сьогоднішнього, а не минулого. Є два варіанти: ми можемо змінити «мінський формат», відкоригувати його. Або ми можемо використовувати інший формат. Швидкість цього процесу має значення, тому що ми щодня втрачаємо людей, — сказав Зеленський.

Також він зазначив, що хоче провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. При цьому Зеленського «не хвилює місце проведення, йдеться про зміст».

Разом з тим він відкинув пропозицію Путіна почати вести переговори з представниками самопроголошених ДНР і ЛНР.

Нагадаємо, в Офісі Зеленського вважають, що нормандська зустріч на Донбасі за участі ватажків ЛДНР, які є ще одним обличчям російської сторони, може розмити саму ідею переговорів.