Зеленский предлагает расширить «нормандский формат» — подробности. Фото: Украинская правда

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Владимир Зеленский, президент Украины, предложил расширить «нормандский формат» до семи стран.

По его словам, к переговорам могут присоединиться США, Канада и Великобритания. Об этом Зеленский рассказал в интервью Financial Times.

Он также добавил, что на переговоры о выводе войск на коротком участке 400-километровой линии соприкосновения между украинскими и поддерживаемыми Россией силами потребовалось два года, и потребуется целая жизнь, чтобы выполнить минское соглашение.

Минский процесс в этой ситуации должен быть более гибким. Это должно служить целям сегодняшнего, а не прошлого. Есть два варианта: мы можем изменить «минский формат», откорректировать его. Или мы можем использовать другой формат. Скорость этого процесса имеет значение, потому что мы ежедневно теряем людей, — сказал Зеленский.

Также он рассказал, что хочет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом Зеленского «не волнует место проведения, речь идет о содержании».

Вместе с тем он отверг предложение Путина начать вести переговоры с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Напомним, в Офисе Зеленского считают, что нормандская встреча на Донбассе с участием главарей ЛДНР, которые являются еще одним лицом российской стороны, может размыть саму идею переговоров.