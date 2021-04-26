Киев «подберет» высланных из Москвы чешских дипломатов, фото — DW

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Ракурс

В дипломатический скандал между Чехией и Россией вмешалась и Украина. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил коллеге из Праги Якубу Кулганеку направить высланных из России чешских дипломатов для работы в Украине.

Кулеба и Кулганек провели телефонный разговор и украинских министр заявил, что «ближайшие друзья могут полагаться на поддержку друг друга во времена дипломатических вызовов».

Украинская сторона будет приветствовать направление высланных из Москвы чешских дипломатов в Киев, чтобы усилить дипломатическое присутствие Чехии в Украине на благо развития отношений между нашими государствами и народами, — цитирует Кулебу пресс-служба МИД.

Глава чешского МИД сообщил, что Кулеба был одним из первых иностранных министров иностранных дел, которые заявили о поддержке Праги, когда власти Чехии заявила о причастности ФСБ РФ к организации взрывов боеприпасов в 2014 году.

Кулганек принял приглашение Кулебы посетить в этом году Украину с визитом.

«Ракурс» сообщал о высылке из Праги и Москвы большого количества дипломатов. Это произошло после того, как в апреле Чехия объявила в розыск вероятных агентов российского Главного разведуправления Генштаба, которых она подозревает в причастности к двум взрывам в поселке Врбетици. Подозреваемые — Анатолий Чепига и Александр Мышкин (так называемые Петров и Боширов), которых Лондон обвиняет в отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году.

Прагу поддержали страны Балтии и Словакия, которые также объявили о высылке российских дипломатов. Впоследствии появилась информация о взрывах на военных складах в Болгарии, которые совпадали с посещением страны россиян из пула ГРУ.