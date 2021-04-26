Ермак прокомментировал зашквары «слуг» Тищенко и Шевченко

https://racurs.ua/n153794-ermak-prokommentiroval-zashkvary-slug-tischenko-i-shevchenko.html

Ракурс

Фракция «Слуга народа» недавно определилась, что делать с двумя скандальными народными депутатами — «другом Лукашенко» Евгением Шевченко и нарушителем карантина в Киеве Николаем Тищенко. Поступки Тищенко и Шевченко прокомментировал также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Я считаю, что Николай (Тищенко — ред.) поступил неправильно. Но оценку должна давать фракция, в которой он находится. Моя человеческая позиция: он поступил неправильно, — заявил глава офиса Зеленского в интервью для «Ліга».

По его мнению, будучи депутатом Верховной Рады «слуга» должен показывать пример, а не наоборот. Кроме этого, по словам Ермака, поездка Шевченко в Беларусь и встреча в Минске с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко также должно оценить монобольшинство, учитывая позицию главы государства. Журналисты отметили, что встреча представителя политсилы Зеленского с нелегитимным президентом является вопросом международной политики.

Какую оценку давал парламент Украины, когда Медведчук летал в Москву и встречался с Путиным? Считаю, что у нас достаточно компетентный парламент для оценки любого депутата и его поступка. Если вы спрашиваете мое личное отношение, оно отрицательное. В любом случае, личная активность отдельных депутатов без всякого официального смысла не может влиять на политику государства, — резюмировал Ермак.



Напомним, что на прошлой неделе Шевченко провел визит к самопровозглашенному президенту Беларуси. Лукашенко помпезно принимал нардепа провластной фракции Рады. Напомним, что Украина не признала официальные результаты президентских выборов 2020 года.

Во фракции СН визит Шевченко назвали его личным делом и решили провести голосование по поводу дальнейшего его пребывания в составе парламентской фракции.