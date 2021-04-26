Єрмак прокоментував зашквари “слуг” Тищенка і Шевченка

https://racurs.ua/ua/n153794-iermak-prokomentuvav-zashkvary-slug-tyschenka-i-shevchenka.html

Ракурс

Фракція «Слуга народу» нещодавно визначилася, що робити з двома скандальними народними депутатами — «другом Лукашенка» Євгенієм Шевченком та порушником карантину у Києві Миколою Тищенком. Вчинки Тищенка і Шевченка прокоментував також очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Я вважаю, що Микола (Тищенко — ред.) вчинив неправильно. Але оцінку має давати фракція, в якій він перебуває. Моя людська позиція: він вчинив неправильно, — заявив глава офісу Зеленського в інтерв’ю для «Ліги».

На його думку, будучи депутатом Верховної Ради «слуга» повинен показувати приклад, а не навпаки. Окрім цього, за словами Єрмака, поїздка Шевченка до Білорусі та зустріч у Мінську з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком також повинна оцінити монобільшість, зважаючи на позицію глави держави. Журналісти зауважили, що зустріч представника політсили Зеленського з нелегітимним президентом є питанням міжнародної політики.

Яку оцінку давав парламент України, коли Медведчук літав до Москви і зустрічався із Путіним? Вважаю, що у нас достатньо компетентний парламент для оцінки будь-якого депутата і його вчинку. Якщо ви питаєте моє особисте ставлення, воно негативне. У будь-якому випадку, особиста активність окремих депутатів без будь-якого офіційного сенсу не може впливати на політику держави, — резюмував Єрмак.



Нагадаємо, минулого тижня Шевченко здійснив візит до білоруського диктатора. Лукашенко помпезно приймав нардепа із провладної фракції Ради. Водночас офіційний Київ не визнав результати президентських виборів 2020 року у Білорусі, які супроводжувалися масовими акціями протесту, затриманням та побиттям людей.

У фракції СН візит Шевченка назвали його особистою справою і вирішили провести голосування щодо подальшого його перебування у складі парламентської фракції.