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Зоны карантина обновил Минздрав – десять «красных» регионов. Фото: Украинская правда

Зоны карантина обновил Минздрав — десять «красных» регионов (ИНФОГРАФИКА)

26 апр 2021, 13:08
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Зоны карантина в Украине 26 апреля обновило Министерство здравоохранения.

В «красной» зоне остаются Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В то же время в «оранжевой» зоне находятся девять регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области отнесены к «желтой» зоне.

По состоянию на 25 апреля в Киеве все индикаторные показатели Минздрава пришли в норму: уровень госпитализации — только 58,3 случая на 100 тыс. населения (порог — 60 случаев), а загруженность коек с кислородом — 58,6% (порог — 65%).


Это означает, что в ближайшие дни столица должна выйти из «красной» зоны в «желтую». В воскресенье, 25 апреля, в Киеве обнаружили 256 больных коронавирусом, умер 21 человек.

Ранее мы сообщали, что жесткий карантин во Львове и Львовской области отменили — 26 апреля регион покинул «красную» зону.

Источник: Ракурс


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