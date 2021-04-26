В столице ограничили движение транспорта на Крещатике, фото: glavcom

https://racurs.ua/n153791-kreschatik-zakryli-dlya-voditeley-chto-sluchilos-shema.html

Ракурс

Накануне Пасхи на центральной улице столицы — Крещатик, дорожники начали текущий ремонт, из-за чего ограничили проезд.



В понедельник, 26 апреля, в Киеве частично ограничили движение транспорта на Крещатике. Ограничение продлится три дня, улицу планируют открыть для привычного проезда 28 апреля в 17.00. Об этом сообщили в коммунальной корпорации «Киевавтодор».



Отмечается, что дорожные работы проводят по всей длине Крещатика. Дорожники обещают заканчивать основные работы до вечернего часа пик.



В «Киевавтодоре» извиняются за неудобства и просят водителей с пониманием отнестись к ситуации.





Напомним, «Ракурс» сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко заявил о планах капитально отремонтировать Крещатик и Майдан Независимости.