Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У столиці обмежили рух транспорту на Хрещатику, фото: glavcom

Хрещатик закрили для водіїв — що сталося (СХЕМА)

26 кві 2021, 13:03
999

Напередодні Великодня на центральній вулиці столиці — Хрещатик, дорожники розпочали поточний ремонт, через що обмежили проїзд.

У понеділок, 26 квітня, у Києві частково обмежили рух транспорту на Хрещатику. Обмеження триватиме три дні, вулицю планують відкрити для звичного проїзду 28 квітня о 17.00. Про це повідомили в комунальній корпорації «Київавтодор».

Зазначається, що дорожні роботи проводять по всій довжині Хрещатика. Дорожники обіцяють закінчувати основні роботи до вечірньої години пік.

В «Київавтодорі» перепрошують за незручності та просять водіїв з розумінням поставитися до ситуації.


Нагадаємо, «Ракурс» повідомляв, що мер Києва Віталій Кличко заявив про плани капітально відремонтувати Хрещатик та Майдан Незалежності.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів