У столиці обмежили рух транспорту на Хрещатику, фото: glavcom

https://racurs.ua/ua/n153791-hreschatyk-zakryly-dlya-vodiyiv-scho-stalosya-shema.html

Ракурс

Напередодні Великодня на центральній вулиці столиці — Хрещатик, дорожники розпочали поточний ремонт, через що обмежили проїзд.

У понеділок, 26 квітня, у Києві частково обмежили рух транспорту на Хрещатику. Обмеження триватиме три дні, вулицю планують відкрити для звичного проїзду 28 квітня о 17.00. Про це повідомили в комунальній корпорації «Київавтодор».

Зазначається, що дорожні роботи проводять по всій довжині Хрещатика. Дорожники обіцяють закінчувати основні роботи до вечірньої години пік.

В «Київавтодорі» перепрошують за незручності та просять водіїв з розумінням поставитися до ситуації.

Нагадаємо, «Ракурс» повідомляв, що мер Києва Віталій Кличко заявив про плани капітально відремонтувати Хрещатик та Майдан Незалежності.