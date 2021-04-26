Рабінович просить показати в Раді фільм про "старих, які йдуть в бій"

https://racurs.ua/ua/n153792-rabinovych-prosyt-pokazaty-v-radi-film-pro-staryh-yaki-ydut-v-biy.html

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Вадим Рабінович готується святкувати 9 травня. Нардеп «Опозиційної платформи — За життя» закликав керівництво парламенту організувати кіноперегляд радянського фільму про Другу світову війну.

Рабінович на засіданні погоджувальної ради парламенту 26 квітня переконував, що «святий день 9 травня не поширюватиме коронавірус», тому в Києві необхідно широко відзначити його.

У сесійній залі Ради нардеп ОПЗЖ пропонує влаштувати кіносеанс — перегляд стрічки українського режисера та актора Леоніда Бикова «У бій йдуть лише „старі“».

Треба нагадати нардепам, хто справжній герой України, щоб вулиці не називали іменами нацистських злочинців, — заявив Рабінович.



Нагадаємо, що цей нардеп після закриття кількох телеканалів з орбіти керівника фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука заспівав у Раді радянську пісню «Вставай, страна огромная…».