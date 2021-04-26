Рабинович просит показать в Раде фильм о «стариках, идущих в бой»

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Вадим Рабинович готовится праздновать 9 мая. Нардеп из «Оппозиционной платформы — За жизнь» призвал руководство парламента организовать кинопросмотр советского фильма о Второй мировой войне.

Рабинович на заседании согласительного совета парламента 26 апреля убеждал, что «святой день 9 мая не может распространять коронавирус», поэтому в Киеве необходимо широко отметить его.

В сессионном зале Рады нардеп ОПЗЖ предлагает устроить киносеанс — просмотр ленты украинского режиссера и актера Леонида Быкова «В бой идут одни „старики“».

Надо напомнить нардепам, кто настоящий герой Украины, чтобы улицы не называли именами нацистских преступников, — заявил Рабинович.

Напомним, что этот нардеп после закрытия нескольких телеканалов из орбиты руководителя фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука спел в Раде советскую песню «Вставай, страна огромная…».