Польша инициировала срочные переговоры Вышеградской четверки из-за России

https://racurs.ua/n153790-polsha-iniciirovala-srochnye-peregovory-vyshegradskoy-chetverki-iz-za-rossii.html

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Вышеградская группа обсудит поведение России — премьер Польши Матеуш Моравецкий 26 апреля инициировал срочное заседание глав правительств четырех центральноевропейских стран (Польши, Чехии, Венгрии и Словакии) из-за агрессивного поведения Кремля.

Об этом написал заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Шимон Шинковський вель Сэнк в Твиттер.

В рамках польского председательства в Вышеградской четверке премьер-министр Матеуш Моравецкий сегодня созывает в 12.00 срочное заседание в формате видеоконференции премьеров Вышеграда. Встреча будет посвящена российским актам саботажа в Чехии, эскалации ситуации в Украине и Беларуси и сотрудничества Вышеградской четверки в укреплении безопасности в регионе, — написал он.

Сейчас в столицах стран Европейского Союза, по данным СМИ, идут переговоры о дальнейшей высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. В Брюсселе убеждены, что сотни российских агентов аккредитованы на территории Евросоюза как дипломаты. Вскоре ожидается, что Польша, Болгария и Румыния также присоединятся к дипломатической войне с Москвой.

Напомним, в апреле Прага объявила в розыск вероятных агентов российского Главного разведуправления Генштаба (ГРУ), которых она подозревает в причастности к двум взрывам на складе боеприпасов в Чехии в октябре и декабре 2014 года в поселке Врбетици. Подозреваемые — Анатолий Чепига и Александр Мышкин (так называемые Петров и Боширов), которых Лондон обвиняет в отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году. Впоследствии Чехия и Россия начали дипломатическую войну. Прагу поддержали страны Балтии и Словакия, которые также объявили о высылке российских дипломатов. НАТО и ЕС встали на сторону Чехии в конфликте с РФ. Кроме этого, со временем появилась информация о взрывах на военных складах в Болгарии, которые совпадали с посещением страны россиян из пула ГРУ.