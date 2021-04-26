Отравленный россиянами бизнесмен из Болгарии поставлял Киеву вооружение после 2014 года — NYT

https://racurs.ua/n153776-otravlennyy-rossiyanami-biznesmen-iz-bolgarii-postavlyal-kievu-voorujenie-posle-2014-goda-nyt.html

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Эмилиан Гебрев, болгарский бизнесмен, признал, что поставлял Киеву вооружение после подписания контракта с украинской стороной в конце 2014 года. Боеприпасы он хранил на военном складе в Чехии, который россияне взорвали в 2014 году.

Прокуратура Болгарии обвиняет трех офицеров воинской части РФ № 29155 в отравлении Гебрева в январе 2020 года и выдала ордера на их арест. Один из российских киллеров обработал ядом дверные ручки автомобилей Гебрева, его сына и старшего менеджера близ офиса в Софии. Об этом пишет The New York Times.

Тогда сообщалось, что в анализах Гебрева нашли следы веществ, характерных для отравления нервно-паралитическим препаратом типа «Новичок». Таким же веществом отравили в Великобритании Скрипалей.

Гебрев признал, что хранил боеприпасы на чешском складе оружия — его компания Emco отправляла в Украину военное вооружение после 2014 года, когда сепаратисты, поддерживаемые российскими военными и спецслужбами, начали войну с украинскими силами, — пишет NYT.

Гебрев сомневается, что российские спецагенты, которые пытались его ликвидировать, действовали самостоятельно. Он не исключает сотрудничества киллеров РФ с его врагами в Болгарии.

Гебрев отметил, что Emco подписала контракт с «уполномоченными украинскими компаниями» в конце 2014 года. Неофициальные источники NYT в Киеве подтвердили эту информацию. Ящики с болгарскими боеприпасами были обозначены так, будто их пункт назначения Таиланд. Однако сам Гебрев отрицает, что его компания некорректно обозначала товары для экспорта.

Напомним, в апреле Прага объявила в розыск вероятных агентов российского Главного разведуправления Генштаба (ГРУ), которых она подозревает в причастности к двум взрывам на складе боеприпасов в Чехии в октябре и декабре 2014 года в поселке Врбетици. Подозреваемые — Анатолий Чепига и Александр Мышкин (так называемые Петров и Боширов), которых Лондон обвиняет в отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году. Впоследствии Чехия и Россия начали дипломатическую войну. Прагу поддержали страны Балтии и Словакия, которые также объявили о высылке российских дипломатов. НАТО и ЕС встали на сторону Чехии в конфликте с РФ. Кроме этого, со временем появилась информация о взрывах на военных складах в Болгарии, которые совпадали с посещением страны россиян из пула ГРУ.