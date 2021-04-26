Отруєний ГРУ Росії болгарський бізнесмен постачав Києву озброєння після 2014 року — NYT

https://racurs.ua/ua/n153776-otruienyy-rosiyanamy-biznesmen-z-bolgariyi-postachav-kyievu-ozbroiennya-pislya-2014-roku-nyt.html

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Еміліан Гебрев, болгарський бізнесмен, визнав, що постачав Києву озброєння після підписання контракту з українською стороною наприкінці 2014 року. Боєприпаси він зберігав на військовому складі у Чехії, який росіяни підірвали у 2014 році.

Прокуратура Болгарії звинувачує трьох офіцерів військової частини РФ № 29155 в отруєнні Гебрева у січні 2020 року та видала ордери на їхній арешт. Один із російських кілерів вимазав отрутою дверні ручки автомобілів Гебрева, його сина та старшого менеджера поблизу офісу в Софії. Про це пише The New York Times.

Тоді повідомлялося, що в аналізах Гебрева знайшли сліди речовин, характерних для отруєння нервово-паралітичним препаратом типу «Новичок». Такою ж речовиною отруїли в Британії Скрипалів.

Гебрев визнав, що зберігав боєприпаси на чеському складі зброї й визнав те, що він давно заперечував: його компанія Emco відправляла в Україну військове озброєння після 2014 року, коли сепаратисти, підтримувані російськими військовими та спецслужбами, розпочали війну з українськими силами, — пише NYT.

Гебрев сумнівається, що російські спецагенти, котрі намагалися його ліквідувати, діяли самостійно. Він не виключає співпраці кілерів РФ з його ворогами в Болгарії.

Гебрев зазначив, що Emco підписала контракт із «уповноваженими українськими компаніями» наприкінці 2014 року. Неофіційні джерела NYT у Києві підтвердили цю інформацію. Ящики з болгарськими боєприпасами були позначені так, ніби їхній пункт призначення Таїланд. Проте сам Гебрев заперечує, що його компанія некоректно позначала будь-які товари для експорту.

Нагадаємо, у квітня Прага оголосила в розшук імовірних агентів російського Головного розвідуправління Генштабу (ГРУ), яких вона підозрює у причетності до двох вибухів на складі боєприпасів в Чехії в жовтні і грудні 2014 року у селищі Врбетиці. Підозрювані — Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін (так звані Петров і Боширов), яких Лондон звинувачує в отруєнні у Солсбері Сергія та Юлії Скрипалів у 2018 році. Згодом Чехія та Росія почали дипломатичну війну. Прагу підтримали країни Балтії та Словаччина, які також оголосили про висилку російських дипломатів. НАТО та ЄС стали на бік Чехії у конфлікті з РФ. Окрім цього, згодом з’явилася інформація про вибухи на військових складах у Болгарії, які збігалися з відвідуванням країни росіян з пулу ГРУ.