Доллар обвалился — НБУ резко повысил курс гривны

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Ракурс

Курс доллара резко упал. Национальный банк обнародовал официальные курсы на 26 апреля. Евро стало дешевле сразу на 14 копеек, а доллар — на 16.

Основные курсы валют по состоянию на утро 26 апреля установлены на таком уровне:

27,90 грн за долл;

33,67 грн за евро.

23 апреля официальный курс доллара по отношению к гривне был на уровне 28,06, евро при этом стоил 33,81 грн.

На прошлой неделе курс доллара поднялся до максимума с начала февраля и превысил психологический рубеж в 28 грн.

Последняя неделя апреля пройдет очень интересно на валютном рынке. «Минфин» не исключает, что спекулянты будут пытаться раскачать курс на межбанке. Попытки «разогреть» рынок будут провоцировать ряд факторов.

Вот основные, которые прогнозирует «Минфин»: