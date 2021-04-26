Коронавирус унес жизни 195 человек и вложил в больницы еще 2 тыс. - Минздрав

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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 26 апреля обнаружили у 5 тыс. человек. К сожалению, в воскресенье болезнь унесла жизни 195 украинцев.

5 тыс. 62 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 апреля 2021 года. В частности, заболел 221 ребенок и 54 медработники, — сообщил в Фейсбуке министр здравоохранения Максим Степанов.

Также глава Минздрава отметил, что в воскресенье пришлось госпитализировать более 2 тыс. пациентов, выздоровели — почти 7 тыс. украинцев.

По данным системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса при аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины, за все время пандемии в Украине заболели более 2 млн 30 тыс. человек, выздоровели — 1 млн 579 тыс. человек. Коронавирусная инфекция привела к 42 тыс. 518 летальных случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Днепропетровской области (676);

Одесской области (397);

Николаевской области (375);

Харьковской области (313);

Львовской области (311).

По состоянию на утро понедельника, 26 апреля, в мире в целом с начала пандемии COVID-19 подтверждено более 147 млн случаев инфицирования. COVID-19 унес жизни свыше 3 млн человек.